В Капитолия на Колорадо вече е окачен портрет на Тръмп, който той си харесва

Портрет на президента Доналд Тръмп, одобрен лично от него, сега виси в Капитолия на Колорадо – замествайки по-ранна версия, която той определи като "умишлено изкривена" и "наистина най-лошата картина от всички".

Новият портрет, създаден от базираната в Аризона християнска художничка по богослужение Ванеса Хорабуена, е изложен в ротондата на третия етаж на стената на бивши президенти в сградата в Денвър, заемайки същото място, където от 2019 г. висеше оригиналната картина на Сара Бордман.

Proud to have led the effort to ensure President Trump’s portrait is displayed in the Colorado Capitol. It’s an important recognition of his service to our nation and a reminder that Colorado honors our Presidents. pic.twitter.com/2dwxDDMcWo