Осем модни тенденции, които да опитате този сезон

Красотата на есента винаги ни е впечатлявала. Падащите листа, златните залези и прекрасните последни слънчеви лъчи от годината успяват да заличат ниските температури и сивите цветове, които виждаме все по-често в гардеробите си. Макар навън вече винаги да е осеяно с локви и да се стъмва много по-рано, есента ще си остане един от любимите ни сезони.

Модата през това златно време също не е за подценяване. Въпреки че все повече хора предпочитат да носят тъмни цветове, те могат бързо да бъдат превърнати в нещо свежо и разнообразно. Пуловери, жилетки и ботуши са нещата, от които се нуждаете за една прекрасна и стилна есен, като тази година към тях се прибавят още пайетите, обемните щампи и ярките цветове.

През последните Седмици на модата видяхме множество вдъхновения за есенен стил, включително Barbiecore, вдъхновено от куклата Барби, животински принтове като зебри и леопарди, както и рокли и поли с пайети, подходящи както за коледното парти, така и за романтична вечеря. За да ви помогнем да изберете точно какво да носите в последните дни от есента, ще ви дадем няколко идеи за комбинация от дрехи, които най-вероятно вече притежавате в гардероба си.

Есенна мода – осемте тенденции, които да опитате този сезон

1. Костюм

По това време миналата година домашните и спортни комплекти бяха детронирани от костюмите от три части, като сега отново влизат с пълна сила в ежедневието ни. Това е перфектният тоалет за офис среда и ще остане тук още няколко сезона, така че се запасете с различни модели и цветове.

Костюмът за есен 2022 година има основен фокус върху шиенето – помислете за структурирани рамене, чисти ревери, жилетки и стегнати колани на талията. Актуализираната тенденция е много по-малко смущаваща за жените, които дълго време се бореха с нормата, че големите рамене са актуални само за 80-те години.

2. Елегантна кожа

Друга тенденция, която задължително трябва да опитате, е елегантната кожа. Тя е доказателство за сегашния дух на времето и овластяването на жените, при който дамите са видени, чути и приемани по начин, по който те самите искат. Простирайки се далеч отвъд рокерското яке, тази тенденция е изцяло свързана с интегрирането на кожа във всички категории дрехи. Помислете за панталони, блейзъри, изрязани топове и рокли, комбинирани с кубинки.

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Източник: Tialoto.bg