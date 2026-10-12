Как да стартирате бизнес след 40?

Стереотипът, че предприемачеството е привилегия на младите, отдавна е разбит. Данните сочат друго: средната възраст на стартиращите предприемачи в САЩ е 42 години, а проучване на Duke University, Kauffman Foundation и Founder Institute установява, че средната възраст на новия предприемач е 40 години, а на лидерите на бързорастящи стартъпи – 45 години. В България жените започват свой бизнес именно около 40-годишна възраст, след като са натрупали достатъчно знания, умения и професионален опит. 40-те не са край на кариерата – те са начало на „втора младост“ в професионален план. Ето как да я посрещнете:

Направете инвентаризация на опита си

Запишете всичко, което сте научили през годините – умения, контакти, познания за бранша. Вашият най-ценен актив не са парите, а натрупаният опит. Много успешни предприемачи започват бизнес именно в сферата, в която вече имат дългогодишен опит.

Идентифицирайте пазарна ниша

Вместо да търсите „следващата голяма идея“, потърсете проблем, който познавате отблизо. Запитайте се: какво не работи добре в бранша ви? Какво бихте могли да направите по-добре? Дигитализацията и устойчивостта отварят нови пазарни ниши.

Тествайте, без да напускате работата

Не е нужно да рискувате всичко наведнъж. Започнете с малък страничен проект – фрийланс, консултантска услуга, вечерни курсове. Така ще тествате идеята си с минимален риск. Това се нарича „интрапреньорство“ – иновация в рамките на сегашната ви работа, преди да излезете самостоятелно.

Източник: 5 стъпки за стартиране на бизнес след 40