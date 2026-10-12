6 цвята, които ще са хит в модата през есента

С настъпването на есента идва и онзи приятен момент, в който преглеждаме гардероба си и започваме да мислим как да освежим любимите си визии. Плетивата, палтата и ботушите отново заемат централно място, но този сезон класическите есенни комбинации получават доста по-смел и жизнерадостен прочит.

Ако досега сте свързвали есента предимно с приглушени тонове и неутрални комбинации, време е да погледнете на сезона по нов начин. Модата тази година насърчава повече настроение, характер и цвят – дори когато навън температурите падат, а дните стават по-кратки.

Добрата новина е, че не е необходимо да променяте целия си гардероб, за да последвате тенденцията. Понякога е достатъчен един добре подбран акцент, за да изглежда познатата есенна визия напълно различно. Ето кои нюанси ще бъдат сред най-актуалните избори за сезона.

Синьо-зелено

Докато през лятото в стила доминираше свеж нюанс на морска пяна с цитрусов подтон, тази есен в гардеробите ни си проправя път една по-сдържана багра. Предстоящият сезон ще се диктува от нюанса на синьо-зеленото с леко „прашен“ ефект. Все още сме пленени от ярките летни цветове, но забелязваме как наситеността на тези смели тонове намалява с настъпването на есента. Очаквайте по-дълбоки и приглушени нюанси в съчетание с наситенокафяво и цвят „шисти“ – визия, която напомня по-скоро за елегантна бална зала, отколкото за яркото слънце на плажа.

Антично розово

Розовото преживява пикова година, която продължава и през есента. Нюанси като пепел от рози и антично розово са водещи в списъка ни с нови дрехи за сезона. Печелившите им точки идват от факта, че могат да се носят както самостоятелно, така и да се съчетават перфектно с наситени шоколадови тонове от миналата година. За да се потопите напълно в чара на най-впечатляващите модели за сезона, заменете класическите ежедневни обувки с чифт в цвят „винтидж роза“.

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