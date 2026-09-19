Зашеметяващo семейство: Матю Макконъхи се появи със съпругата си Камила, две от децата им и 94-годишната си майка

Матю Макконъхи беше придружен от зашеметяващата си съпруга Камила и децата им Вида, на 16 години, и Леви, на 18 години, на премиерата в Лос Анджелис на новия си сериал „Братя“.

Матю превърна това в семейно събитие, като доведе на премиерата на новия си сериал за Apple TV дори 94-годишната си майка.

56-годишният актьор в момента промотира новия си проект, в който участва заедно с дългогодишния си приятел Уди Харелсън.

Матю се ожени за бразилския модел и дизайнерка Камила през 2012 г. и двамата имат освен Вида и Леви, и друг син на име Ливингстън, който е на 13 години.

На премиерата, проведена в театър „Били Уайлдър“, Матю позира и с майка си Мери Катлийн Маккейб, която изглеждаше стилно в бяла рокля.

Камила също избра бяло – демонстрирайки невероятната си фигура в полупрозрачна рокля, докато дъщеря им Вида изглеждаше стилно в бляскава черно-сребриста рокля.

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