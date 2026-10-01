7 трика, с които да перете по-бързо

Прането бързо може да се превърне в едно от онези домакински задължения, които сякаш отнемат целия ден. Сортиране на дрехите, третиране на петна, пускане на няколко перални, сушене и прибиране – всичко това може да изглежда като безкраен процес. Добрата новина е, че няколко практични навика могат да направят прането значително по-бързо и лесно. Вместо да чакате кошът да се препълни, създайте проста рутина, която намалява излишната работа от началото до края.

Сортирайте прането предварително

Един от най-лесните начини да спестите време е да не чакате деня за пране, за да започнете със сортирането. Използвайте отделни кошове или отделения за бели, тъмни и цветни дрехи, хавлии и деликатни тъкани. Така можете да започнете прането почти веднага, без да губите време в чудене кои дрехи да комбинирате.

Съобразявайте се и с изискванията за поддръжка на различните материи. Проверявайте етикетите за температурата на пране, подходящата програма и начина на сушене. Когато групирате дрехите според сходните им изисквания, изборът на правилната програма става много по-бърз и рискът от повреждане на тъканите намалява.

Третирайте петната веднага

Малкото петно може да се превърне в сериозен проблем, ако остане върху дрехата няколко дни. Дръжте препарат за петна на удобно място и обработвайте замърсените участъци възможно най-скоро. Предварителното третиране улеснява премахването на упоритите петна и намалява вероятността да се наложи дрехата да бъде изпрана повторно.

Пускайте пълни перални, когато е подходящо

Прането на наполовина празна пералня означава повече цикли и повече време, прекарано в домакинска работа. Когато е възможно, комбинирайте подходящи дрехи в една пълна пералня. Внимавайте обаче да не претоварвате барабана, тъй като дрехите трябва да имат достатъчно пространство, за да се движат свободно.

За много ежедневни дрехи може да изберете по-ниска температура или студено пране, когато е подходящо за материята. Това може да помогне и за намаляване на потреблението на енергия.

Източник: Как да перем по-бързо: 7 трика за спестяване на време