Якетата гоблен завладяват есента

За съжаление на някои, лятото си отиде и есента дойде.

Но няма причина да сте тъжни - есенният сезон е много красив - с листата, обагрени в жълто, оранжево, червено, кафяво. Не е жега, но в началото не е и толкова студено, така че е идеално за разходки сред красивата природа, а предстоят и вълшебни празници.

За уютната златна есен вече започваме да мислим за връхни дрехи. Естествено, в ранната есен и топлите дни ще залагаме основно на тънки горнища и то най-вече вечер и сутрин, както и за някои по-хладни дни.

Перфектна връхна дреха за това преходно време са якетата тип гоблен, съобщават от британското издание на "Cosmopolitan".

Какво значи това? Просто целите якета да са с красив, изрисуван, изкусен принт, а не едноцветни или с дребни елементи.

Много често по тези якета тип гоблен за изобразени картини с цветя, може пък да са с геометрични фигури, животинки, пейзажи, листа и т.н. Така изглеждате арт, творчески настроени, показвате собствен стил и вкус, освен това - веднага правите впечатление с гоблен принт.

Най-често този тип якета са по-тънки, дори приличат на сака, така че са идеални за ранната и топла есен.

Но има и гоблен якета от шушляк, с които ще ви е идеално в късната есен, в края на октомври и през ноември.

Още за тенденцията и снимки на якетата вижте в teenproblem.net