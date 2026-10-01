Зодиите, за които октомври ще е вълшебен

Октомври настъпи! Първият изцяло есенен месец вече е при нас и есенното настроение напълно ни обхваща. Природата става все по-красива, навсякъде е пълно с накапали листа в различни багри, навън е хладно, но магично, вътре е уютно - идеално за романтични вечери с любимите хора и гледане на интересни филми. А в края на месеца празнуване вълшебния Хелоуин. За кои зодии октомври ще бъде наистина специален и щастлив? Вижте късметлиите, според "The Economic Times".

Овен

Ново начало, що се касае до връзките и финансовата сфера. Овните прекарват по-голямата част от октомври, преглеждайки споделените ресурси, пари и партньорствата. Анализират финансови въпроси, уреждания. Може да трябва корекция в бизнес партньорство. Романтична връзка също повдига някои въпроси, честна ли е? Звучи напрегнато, но новолунието във Везни на 10-и октомври им помага да променят тона и да решат тези проблеми. Комуникацията е по-лесна. В края на месеца идва сезона на Скорпиона, тогава Овните са склонни да се изправят срещу проблеми, които преди игнорираха. В края на месеца и стара любовна история се връща на повърхността. Разликата е, че сега Овните няма да повтарят стари грешки и навици.

Телец

Повратен момент във връзката за тях. През целия октомври са ориентирани към любовта, връзката, отношенията. Ретроградната Венера започва на 3-и октомври и носи стари въпроси на фокус, що се отнася до партньорствата. Да помислят защо са избрали хората, които са избрали. Какво толерират? Новолунието във Везни им помага да подобрят рутината и навиците си. В края на октомври започна сезонът на Скорпиона и тогава груповите проекти стават по-важни за Телците. Ретроградният Меркурий пък връща хора от миналото в живота им. Някои отношения и връзки се нуждаят от завършек. Някои пък от втори шанс. Пълнолунието в Телец на 26-и октомври слага тези земни зодии под светлините на прожекторите. Стар емоционален цикъл приключва.

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