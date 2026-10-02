Месечен любовен хороскоп за октомври 2026

Октомври 2026 г. поставя любовта под силното влияние на планетите и особено на Венера, която ще се движи ретроградно в периода от 3 октомври до 13 ноември 2026 г. От 3 до 25 октомври тя е ретроградна в Скорпион, а от 25 октомври до 13 ноември се връща ретроградно във Везни.

Какво ви очаква в любовта според зодията може да прочетете в любовния ни хороскоп за октомври 2026.

Овен

Октомври кара Овена да погледне към онези любовни теми, които са били оставени недовършени. Ретроградната Венера първоначално преминава през зоната на интимността, споделените ресурси и уязвимостта, което може да върне на повърхността натрупано недоволство, стари договорки или неща, които са били приети без истински разговор.

В началото на месеца напрежението е по-силно. Марс, управляващата планета на тази зодия, застава срещу Плутон на 3 октомври и може да създаде желание всичко да бъде изяснено с един решителен разговор. Според астрологичната любовна прогноза обаче това не е моментът за подобно противопоставяне. Любовният живот изисква по-скоро постепенно изясняване на проблема.

След 25 октомври Венера преминава в зоната на партньорствата и фокусът се измества към самата връзка. Пълнолунието на 26 октомври поставя въпроса за собствените ценности и сигурност. Това помага любовните решения да бъдат свързани не само с чувствата, но и с това какво реално е важно.

Телец

Скъпи Телци, новият месец е особено важен любовен месец, защото Венера е управителят на знака и прекарва ретроградния период в зоната на партньорствата. Това връща вниманието директно към отношенията и към начина, по който функционират.

Вместо въпросът да бъде само „какво представляваме един за друг“, постепенно се появява по-практичният въпрос „как живеем заедно“. На 25 октомври Венера се връща в зоната на ежедневието, което измества фокуса към начина, по който любовта се проявява в реалния живот.

Пълнолунието на 26 октомври е в Телец и прави личните нужди, ценности и усещането за собствена стойност особено видими. Нещо, което дълго е било оставяно неуточнено в любовта, може вече да не може да остане неясно.

Близнаци

При Близнаците новият период започва с любовна тема, която на пръв поглед изглежда по-малко романтична, но всъщност засяга начина, по който се изграждат отношенията. Ретроградната Венера преминава през зоната на ежедневието и грижата до 25 октомври.

Месецът кара представителите на зодиакалния знак да погледнат на собствен модел в любовта: склонността да бъдат полезни на хора, към които всъщност не са сигурни, че изпитват истинско привличане. Вместо да се концентрира върху конкретен човек, вниманието се насочва към самия модел на поведение.

След 25 октомври Венера преминава в зоната на романтиката и удоволствието, което връща по-леката страна на любовта. Последната седмица обаче не е подходяща за прибързани заключения, тъй като Меркурий също става ретрограден. Пълнолунието на 26 октомври може да донесе лично осъзнаване, което първоначално да бъде трудно за приемане.

Източник: Любовен хороскоп за октомври 2026