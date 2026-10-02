Тенденции при прическите за есента

Есента официално настъпи, а освен промените в природата и във времето, предстоят промени и във визията. За новия сезон много дами решават да променят прическата и да експериментират с косата. Какви са тенденциите при прическите за тази есен? Вижте отговорите на американския "Cosmopolitan".

Път на една страна

Една ретро тенденция, която сега се завръща. Преди 15-20 години беше много модерно пътят да не е в средата, а на една страна, както и бретонът, кичурите на косата също да бъдат прехвърлени основно на едната страна на главата. Сега това отново е хит. Интересното е, че така визията ви и прическата ви сякаш напълно се променят, без да правите драстични промени. Простичък и бърз начин да смените прическата, без да ходите на фризьор, да губите време или да търсите нов стил. Така се постига и обем.

Полуопашка

Още един стил, който беше изключително модерен пак преди 15-20 години. Всъщност, полуопашките не излизат от мода и винаги стоят сладко. Това значи да вдигнете само част от косата на опашка, обикновено горната, а долната да остане пусната. Отива както на прави, така и на чупливи, и на къдрави коси. Отново това е прическа, която не изисква усииля, а пак променя визията. Стои шик, но и ви прави лъчезарни, игриви, жизенародстни. Може да използвате фиба, шнола или ластик за повдигането на косата.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net