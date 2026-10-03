Венера става ретроградна, какво чака зодиите?

На 3-и октомври планетата на любовта, романтиката и красотата Венера започва ретроградното си движение в Скорпион. А на 25-и октомври Венера влиза във Везни и продължава да е ретроградна. Планетата става директна чак на 13-и ноември. Предстои период, изпълнен с турбуленции, необходими промени и конфликти. Анализираме и преоценяваме нещата. Трябва да се изправим лице в лице с емоциите си и да премахнат връзките, които вече не ни помагат. Ето какво да очава всяка зодия, според "horoscope.com".

Овен

Ще променят решението си за нещо. Страстта им е осезаема, но не бива да се оставят на гнева през периода. Да бъдат предпазливи относно това. Някои връзки и отношения стават нестабилни, не могат да разчитат на някои хора. И това променя мнението им за определена връзка. Ще разсъждават и ще си направят изводи, но не трябва веднага да реагират остро. Да пуснат нещата, да ги оставят в миналото и да се оставят на чувствата, без да подлагат всичко на напрежение.

Телец

Преоценяват живота си сега, не бива да се претоварват с работа. Обичат уютните моменти на релакс вкъщи. Затова е важно сега да създадат граница между личния и професионалния живот, да не си носят работа за дома. Да помислят и за връзките - дали напълно ги изтощават в ежедневието им, ако са много отдадени на тях, или напротив - Телците са прекалено дистанцирани, за да усетят интимност? Нека влагат толкова във връзките, колкото и в работата. Балансът е ключът.

Близнаци

Тези зодии трябва да направят удоволствието приоритет и да не се заравят в работа. Да позволят на светлината да влезе, да са весели. Напоследък бяха прекалено сериозни, най-вече заради своята кариера. Но този период свършва и сега безгрижната им енергия се завръща. Чакаха това. Нека отделят време за своите творчески проекти и да се погрижат за себе си. Дори малки неща в рутината им през деня може да им носят наслада.

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