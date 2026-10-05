Малки подобрения в дома само за 5 минути

Невинаги са необходими цял уикенд, голям бюджет или цял арсенал от инструменти, за да направите дома си по-привлекателен. Понякога само няколко свободни минути са достатъчни, за да постигнете забележима промяна. От подмяна на старите дръжки на шкафовете до освежаване на входната врата – малките подобрения за дома за пет минути са лесен начин да направите пространството си по-чисто, светло и уютно.

Освежете дръжките на шкафовете

Един от най-лесните начини да обновите кухнята или банята е да смените старите дръжки и декоративни елементи на шкафовете. Изберете нови дръжки, които пасват на съществуващите отвори, и промяната може да бъде извършена само с отвертка. Новият дизайн може да придаде на мебелите по-съвременен и поддържан вид, без да се налага цялостен ремонт.

Направете бързи корекции по стените

Малки драскотини, петна и вдлъбнатини могат да накарат иначе красивата стая да изглежда занемарена. Добра идея е да съхранявате малко количество боя, съответстваща на цвета на стените, за бързи поправки. Ако разполагате с малко повече време, боядисването на една врата или малка акцентна зона също може да промени визията на помещението.

Източник: 6 подобрения в дома за пет минути