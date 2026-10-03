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Рецептата днес: Загорски щрукли, традиция от Хърватия

Вижте как да го приготвите

03.10.2026 | 05:30 ч. 1
Рецептата днес: Загорски щрукли, традиция от Хърватия

Загорски щрукли (Zagorski štrukli) е едно от най-емблематичните традиционни ястия на Хърватия, произхождащо от региона Хърватско Загорие (северно от Загреб).  

Това е тънко разтеглено тесто, пълнено със свежо краве сирене, яйца и сметана. Приготвя се от стотици години в селските домакинства на Загорието. От 2007–2010 г. умението за приготвянето му е вписано в списъка на нематериалното културно наследство на Хърватия, а по-късно получава и европейска защита като гарантиран традиционен специалитет. 

Ястието се сервира като основно, предястие или дори сладко (в зависимост от количеството захар) и е символ на загорското гостоприемство. 

Необходими продукти (за около 4–6 порции)

За тестото: 

  • 500 г гладко пшенично брашно  
  • 1 яйце  
  • 1 с.л. олио или масло  
  • щипка сол  
  • около 200–250 мл хладка вода

За плънката:  

  • 600–700 г свежо краве сирене (неосолено или леко осолено, отцедено)  
  • 1–2 яйца  
  • 100–150 мл кисела сметана  
  • сол на вкус (по желание малко захар за по-сладка версия)

За заливката и печенето:  

  • 50–80 г масло  
  • 200–250 мл кисела сметана  
  • 1 яйце (по желание, за по-гъста заливка)

Начин на приготвяне

Тестото: Смесете брашното със солта, яйцето и олиото. Постепенно добавяйте хладката вода и замесете гладко, еластично тесто, което не лепне. Оформете топка, намажете леко с олио, покрийте и оставете да почине 30–40 минути.  

Плънката: Разбъркайте добре сиренето с яйцата, сметаната и солта до хомогенна смес.  

Разстелете чиста кърпа или покривка, поръсете с брашно. Разточете и разтеглете тестото възможно най-тънко. Разпределете равномерно плънката върху едната половина или по дължината. Поръсете леко с разтопено масло. С помощта на кърпата завийте като руло. 
 
С ръба на чиния или с нож нарежете рулото на "възглавнички" с дължина 8–11 см, като притискате краищата, за да не изтича плънката. 

Намажете тава с масло. Подредете щруклите плътно една до друга. Залейте с разтопено масло и сметана (смесена с яйце, ако желаете). 

Печете в предварително загрята фурна на 180 °C около 30–40 минути, докато станат златисто-кафяви отгоре.

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