Рецептата днес: Загорски щрукли, традиция от Хърватия

Загорски щрукли (Zagorski štrukli) е едно от най-емблематичните традиционни ястия на Хърватия, произхождащо от региона Хърватско Загорие (северно от Загреб).
Това е тънко разтеглено тесто, пълнено със свежо краве сирене, яйца и сметана. Приготвя се от стотици години в селските домакинства на Загорието. От 2007–2010 г. умението за приготвянето му е вписано в списъка на нематериалното културно наследство на Хърватия, а по-късно получава и европейска защита като гарантиран традиционен специалитет.
Ястието се сервира като основно, предястие или дори сладко (в зависимост от количеството захар) и е символ на загорското гостоприемство.
Необходими продукти (за около 4–6 порции)
За тестото:
- 500 г гладко пшенично брашно
- 1 яйце
- 1 с.л. олио или масло
- щипка сол
- около 200–250 мл хладка вода
За плънката:
- 600–700 г свежо краве сирене (неосолено или леко осолено, отцедено)
- 1–2 яйца
- 100–150 мл кисела сметана
- сол на вкус (по желание малко захар за по-сладка версия)
За заливката и печенето:
- 50–80 г масло
- 200–250 мл кисела сметана
- 1 яйце (по желание, за по-гъста заливка)
Начин на приготвяне
Тестото: Смесете брашното със солта, яйцето и олиото. Постепенно добавяйте хладката вода и замесете гладко, еластично тесто, което не лепне. Оформете топка, намажете леко с олио, покрийте и оставете да почине 30–40 минути.
Плънката: Разбъркайте добре сиренето с яйцата, сметаната и солта до хомогенна смес.
Разстелете чиста кърпа или покривка, поръсете с брашно. Разточете и разтеглете тестото възможно най-тънко. Разпределете равномерно плънката върху едната половина или по дължината. Поръсете леко с разтопено масло. С помощта на кърпата завийте като руло.
С ръба на чиния или с нож нарежете рулото на "възглавнички" с дължина 8–11 см, като притискате краищата, за да не изтича плънката.
Намажете тава с масло. Подредете щруклите плътно една до друга. Залейте с разтопено масло и сметана (смесена с яйце, ако желаете).
Печете в предварително загрята фурна на 180 °C около 30–40 минути, докато станат златисто-кафяви отгоре.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.