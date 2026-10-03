Стана ясно името на новата мега компания след сливането на Paramount и Warner

Компанията майка, създадена в резултат на придобиването на Warner Bros Discovery от Paramount, ще се нарича Skydance, предаде ДПА, като цитира главния изпълнителен директор на Paramount Дейвид Елисън.

Името идва от продуцентската компания, която той основа преди около две десетилетия и използва миналата година, за да поеме контрола над Paramount.

В "Екс" Елисън съобщи, че Paramount и Warner Bros Discovery имат свои идентичности, наследство, марки и "новото корпоративно име е избрано така, че нито една от двете компании да не бъде омаловажавана или засенчена след сливането", допълва ДПА.

"Искахме име, което да придаде на обединената компания собствена идентичност, като в същото време позволи на Paramount и Warner Bros Discovery – както и на всичките ни запазени марки, да останат в центъра на вниманието", допълва Елисън.

Придобиването на Warner Bros Discovery - сделка на стойност над 110 милиарда щатски долара, се очаква да бъде финализирано следващата седмица, отбелязва ДПА.

Серията от придобивания, осъществени от Елисън в Холивуд, е финансирана отчасти със средства от неговото семейство. Баща му е технологичният милиардер Лари Елисън, който натрупа състояние като основател на софтуерния гигант "Oракъл" (Oracle).

Съгласие беше постигнато миналата година „Нетфликс" да придобие стрийминг и студийния бизнес на Warner Bros Discovery. Paramount обаче продължи да се стреми към сключване на сделка и в крайна сметка направи по-висока оферта за цялата компания Warner Bros Discovery, включително и за телевизионни мрежи като Си Ен Ен, припомня ДПА.