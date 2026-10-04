Рецептата Dnes: Традиционни португалски тарталети с крем

Португалските тарталети с крем (Pastéis de Nata) са един от най-популярните и емблематични традиционни сладкиши на Португалия.

Рецептата произлиза от манастира Жеронимуш (Mosteiro dos Jerónimos) в квартал Белем в Лисабон през XVIII век. Монасите използвали яйчените белтъци за нишесте, а с жълтъците правели крем. След Либералната революция (1834 г.), когато манастирите били закрити, рецептата била продадена на близката сладкарница Pastéis de Belém, която съществува и до днес и все още пази оригиналната тайна формула.

Днес тези хрупкави тарталети с кремова плънка са символ на португалската кухня и се продават навсякъде в страната.

Необходими продукти (за около 12 броя)

За тестото:

250 г брашно

125 г студено масло

щипка сол

около 100 мл студена вода

За крема:

500 мл мляко

6 жълтъка

200 г захар

40 г брашно (или царевично нишесте)

1 пръчица канела

кора от 1 лимон

щипка сол

1 ч.л. ванилия

Приготвяне

Смесете брашното със солта, нарежете студеното масло на кубчета и го втрийте в брашното, докато стане на трохи. Добавете водата и омесете бързо меко тесто. Разделете го на две, разточете всяка половина, намажете с масло, сгънете като плик и охладете. Повторете 2–3 пъти за слоеве (или използвайте готово бутер тесто).

За крема: Загрейте млякото с канелата и лимоновата кора. В купа разбийте жълтъците със захарта, брашното и солта. Бавно изсипете горещото мляко (без подправките), като бъркате постоянно. Върнете сместа на котлона и гответе на слаб огън, докато се сгъсти като каша. Махнете от огъня и добавете ванилия, ако желаете.

Разточете тестото тънко, нарежете кръгчета и ги поставете в намазнени форми за мъфини. Напълнете с крема почти догоре.

Печете в предварително загрята фурна на 250–270 °C за 10–15 минути, докато кремът се карамелизира отгоре и тестото стане златисто и хрупкаво.

Оставете да изстинат леко и поръсете с канела и пудра захар преди сервиране. Най-вкусни са топли!