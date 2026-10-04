Рецептата Dnes: Традиционни португалски тарталети с крем

Португалските тарталети с крем (Pastéis de Nata) са един от най-популярните и емблематични традиционни сладкиши на Португалия.
Рецептата произлиза от манастира Жеронимуш (Mosteiro dos Jerónimos) в квартал Белем в Лисабон през XVIII век. Монасите използвали яйчените белтъци за нишесте, а с жълтъците правели крем. След Либералната революция (1834 г.), когато манастирите били закрити, рецептата била продадена на близката сладкарница Pastéis de Belém, която съществува и до днес и все още пази оригиналната тайна формула.
Днес тези хрупкави тарталети с кремова плънка са символ на португалската кухня и се продават навсякъде в страната.
Необходими продукти (за около 12 броя)
За тестото:
- 250 г брашно
- 125 г студено масло
- щипка сол
- около 100 мл студена вода
За крема:
- 500 мл мляко
- 6 жълтъка
- 200 г захар
- 40 г брашно (или царевично нишесте)
- 1 пръчица канела
- кора от 1 лимон
- щипка сол
- 1 ч.л. ванилия
Приготвяне
Смесете брашното със солта, нарежете студеното масло на кубчета и го втрийте в брашното, докато стане на трохи. Добавете водата и омесете бързо меко тесто. Разделете го на две, разточете всяка половина, намажете с масло, сгънете като плик и охладете. Повторете 2–3 пъти за слоеве (или използвайте готово бутер тесто).
За крема: Загрейте млякото с канелата и лимоновата кора. В купа разбийте жълтъците със захарта, брашното и солта. Бавно изсипете горещото мляко (без подправките), като бъркате постоянно. Върнете сместа на котлона и гответе на слаб огън, докато се сгъсти като каша. Махнете от огъня и добавете ванилия, ако желаете.
Разточете тестото тънко, нарежете кръгчета и ги поставете в намазнени форми за мъфини. Напълнете с крема почти догоре.
Печете в предварително загрята фурна на 250–270 °C за 10–15 минути, докато кремът се карамелизира отгоре и тестото стане златисто и хрупкаво.
Оставете да изстинат леко и поръсете с канела и пудра захар преди сервиране. Най-вкусни са топли!