Тази есен заложете на практичността, неутралните цветове и вечните силуети. Капсулният гардероб е идеалното решение, ако искате да изглеждате стилно всеки ден, без да губите часове в чудене какво да облечете. Кои са 10-те задължителни дрехи, които всяка стилна жена трябва да има този сезон?
1. Класическо палто или тренч
Дългото палто в бежово, сиво или черно е основата на есенния гардероб. Тренчът е по-лек и подходящ за по-меки дни. Изберете кройка, която стои добре както с дънки, така и с рокля.
2. Плетена жилетка или пуловер
Плетената жилетка е задължителна! Носете я върху бяла риза, тениска или рокля. Цветовете на сезона са кафяво, бордо, сиво, тъмнозелено и тъмнолилаво.
3. Бяла риза
Класическата бяла риза е универсална. Подходяща е за офис, среща или разходка след работа. Комбинирайте я с панталон, пола или я носете под пуловер.
4. Тънък пуловер или поло
Тънкият пуловер е идеален за обличането на слоеве; полото в черно или бяло може да се носи под сако, рокля или сарафан (вид свободна рокля).
5. Тъмни дънки с права кройка
Дънките с права кройка са удобни и стилни, а в тъмносиньо или черно могат да изглеждат по-елегантно от избледнелите модели.
Източник: Капсулен гардероб есен 2026: 10 задължителни дрехи за всяка стилна женаТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.