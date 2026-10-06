Тази есен заложете на практичността, неутралните цветове и вечните силуети. Капсулният гардероб е идеалното решение, ако искате да изглеждате стилно всеки ден, без да губите часове в чудене какво да облечете. Кои са 10-те задължителни дрехи, които всяка стилна жена трябва да има този сезон?

1. Класическо палто или тренч

Дългото палто в бежово, сиво или черно е основата на есенния гардероб. Тренчът е по-лек и подходящ за по-меки дни. Изберете кройка, която стои добре както с дънки, така и с рокля.

2. Плетена жилетка или пуловер

Плетената жилетка е задължителна! Носете я върху бяла риза, тениска или рокля. Цветовете на сезона са кафяво, бордо, сиво, тъмнозелено и тъмнолилаво.

3. Бяла риза

Класическата бяла риза е универсална. Подходяща е за офис, среща или разходка след работа. Комбинирайте я с панталон, пола или я носете под пуловер.

4. Тънък пуловер или поло

Тънкият пуловер е идеален за обличането на слоеве; полото в черно или бяло може да се носи под сако, рокля или сарафан (вид свободна рокля).

5. Тъмни дънки с права кройка

Дънките с права кройка са удобни и стилни, а в тъмносиньо или черно могат да изглеждат по-елегантно от избледнелите модели.

Източник: Капсулен гардероб есен 2026: 10 задължителни дрехи за всяка стилна жена