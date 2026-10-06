Почина майсторът на бестселърите лорд Джефри Арчър

Лорд Джефри Арчър е починал на 86-годишна възраст, предаде Sky News. Бестселъровият автор и политик е издъхнал „внезапно и спокойно“ в дома си, съобщи издателството му HarperCollins.

Арчър е сред най-известните британски писатели, чиито книги са продадени в милиони копия по света. Освен с литературната си кариера той е известен и с политическата си дейност.

Той е роден на 15 април 1940 г. в Лондон. Учи в Уелс и по-късно посещава Оксфордския университет, преди да започне професионалния си път в политиката.

През 1969 г., на 29-годишна възраст, Арчър е избран за депутат от Консервативната партия в Камарата на общините. Той остава в парламента до 1974 г., когато напуска политиката, след като е обявен за фалит.

Арчър оставя след себе си десетки романи и сборници с разкази, спечелили читатели по целия свят. Животът му съчетава литературни успехи, политическа кариера и скандали. Сред най-популярните му произведения са „Каин и Авел“, „Въпрос на чест“ и поредицата „Хрониките на Клифтън“. Книгите му са преведени на множество езици и се продават в милиони екземпляри.

Заплетените сюжети, семейните съперничества и неочакваните обрати се превръщат в отличителни черти на творчеството му.

През 1992 г. Арчър получава пожизнена титла и става член на Камарата на лордовете. Политическата му кариера обаче отново е белязана от скандал. През 2001 г. той е осъден на четири години затвор за лъжесвидетелстване и възпрепятстване на правосъдието по дело, свързано с финансов скандал.

След освобождаването си Арчър продължава да пише и публикува нови книги. До края на живота си той остава активен като автор, а произведенията му се продават в милиони екземпляри по света.

Последният роман на лорд Арчър „Адам и Ева“ се очаква да излезе по-късно този месец.

Кейт Елта, редактор на лорд Арчър и главен изпълнителен директор на HarperCollins UK, заяви, че работата с него е била „една от най-големите привилегии в професионалния ми живот в издателския бизнес“.