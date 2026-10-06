Модни трикове от Седмицата на модата в Ню Йорк

Седмицата на модата в Ню Йорк измина, но определено остави следа. Тя се проведе от 10-и до 15-и септември. И се забеляза, че уж някои дребни детайли, правят тоалетът интересен и издигат визията на друго ниво. Ето кои са те, според американското издание на "Cosmopolitan".

Смели брошки

Този аксесоар се завърна преди 2-3 години, но през тази есен става още по-хитов и буквално ще е навсякъде. Това си пролича и от Седмицата на модата. Може да се слага на едноцветните потници, топове, тениски, блузи, на блейзърите, саката, якетата, дори на дънките. Нека брошката е голяма, шантава, бляскава, изпъкваща. Може да е огромно цвете, животно, интересна геометрична фигура и т.н. Просто издига монохромната визия и обикновения тоалет на друго ниво.

Парти панталони

Знае се, че дънките са вечна класика, отиват си с почти всичко, удобни са и се носят постоянно от дамите. През есента залагаме основно на дънки, джинси, клинове. Но сега е време да разнообразим визията. Почти с всякакъв вид горнище може да носите и панталон с принтове. Раиран, кариран, на точки, на кръпки, с флорален или животински принт, с тай-дай мотиви, с пайети и бляскави елементи и т.н. Просто прави облеклото по-любопитно, празнично, изпъкващо - затова е парти панталон.

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