Германска преса: Георги Господинов е сред фаворитите за Нобел за литература

Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тазгодишната Нобелова награда за литература, писа германският вестник "Франкфуртер алгемайне цайтунг".

Според изданието другите писатели с шанс да получат отличието са Джералд Мърнейн (Австралия), Габриела Адамещяну (Румъния), Ака Морчиладзе (Грузия), Мишел Уелбек (Франция), Колъм Тойбин (Ирландия) и Хода Баракат (Ливан).

Носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм, припомня БТА.

Георги Господинов е най-превежданият и международно признат съвременен български писател, поет и драматург. Той е първият български автор, отличен с престижната международна награда "Букър" (International Booker Prize) през 2023 г. за романа си "Времеубежище" (в съавторство с преводача Анджела Родел). Към октомври 2026 г.

Причините, които го поставят в челните списъци на литературните наблюдатели и медии са няколко ключови фактора:

Поредица от най-високи международни отличия

Нобеловият комитет в Стокхолм често следи авторите, които вече са доказали своята стойност на световната сцена чрез други мащабни награди. Господинов притежава впечатляваща колекция: Спечелването на международния "Букър" за "Времеубежище" изстреля писателя във "висшата лига" на световната литература.

Успехът му продължава с наградата "Жан Моне" за европейска литература и националната италианска награда Parco Majella за най-новия му роман "Градинарят и смъртта" . Книгата също така влезе в краткия списък за престижно шведско литературно отличие.

Глобален отзвук и преводи

За да бъде разгледан един автор от Шведската академия, неговото творчество трябва да бъде широко достъпно. Произведенията на Господинов са преведени на над 25 езика . Той се радва на изключително силна рецепция в ключови за Нобеловия комитет културни пространства - Германия, Франция, Италия и САЩ, където авторитетни издания като The New Yorker и The Guardian редовно публикуват ласкави рецензии за книгите му.

Пророчески и общочовешки теми

Нобеловата награда цени автори, които улавят духа на времето и изследват дълбоки хуманитарни въпроси.

"Времеубежище" се оказа поразително пророчески роман. Темата за "оръжието на носталгията", колективното бягство в миналото, пренаписването на историята и възраждащия се национализъм в Европа резонира мощно с актуалните геополитически кризи и конфликти.

В същия момент творби като "Физика на тъгата" и "Градинарят и смъртта" засягат универсалните човешки теми - емпатията, тъгата, паметта, загубата на родител и крехкостта на човешкото съществуване. Председателят на журито за наградата "Жан Моне" описва стила му като "книга на светлината срещу черната дупка на смъртта" .