Тенденции при цвета на косите за есента

Преди седмици официално посрещнахме есента. И промените по визията започнаха - плътни дрехи, есенни маникюри, затворени обувки, нови чанти и бижута. Ако искате по-драстична и голяма промяна, винаги може да смените цвета на косата. Ето кои са хитовите нюанси за тази есен, според американското издание на "Cosmopolitan".

Преливане между кестеняво и рижаво

Типична прическа за смяната на сезона. Преминаваме от по-светли коси към леко по-тъмни, но не прекалено. Хората все още искат косата да е на слоеве, но да се усещат по-богати, меки нюанси, коментира фризьорът Сара Ботсфорд. Какво представлява прическата? Светлокестенява коса с топли рижави тонове, без цялата коса да става червена или медна. Така съчетавате цветовете на ранната есен - светлокафяво с леки оранжеви и червени оттенъци. Цветът е топъл, богат, оранжевото и червеното са меки и леко забелязващи се, не прекалено изпъкващи. Нюансите се преливат един в друг и има размазване.

Кленова блондинка

Още една много интересна тенденция. Пак изоставяме типичното светлорусо за лятото и преминаваме към кестеняво - но не прекалено тъмно. И отново има преливане между цветове - този път жълто и кафяво. Ако все още искате по-светла коса, но не типично руса, заложете на това - коса в цвета на клена. Това значи да има преливане между карамелени, медни и златисти тонове по кичурите. Това са кремообразни нюанси, така ставате с коса в тъмнорусо, отиващо към кестеняво. Стои доста любопитно и често хората не могат да определят блондинка или брюнетка сте. Но изглежда съвсем естествено.

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