4 зодиакални знака, на които им омръзна да не получават нужното уважение

На четири зодиакални знака им омръзна да бъдат подлагани на гаври и подигравки, както и да не им бъде показвано нужното уважение. След месеци на трудности, нещата най-накрая се обръщат в тяхна полза. Те вече няма да търпят някой да не ги третира подобаващо или да не уважава труда и усилията им или с тях самите като личности.

Марс навлезе в Лъв и тези зодии ще имат много нисък праг на търпение към опити някой да ги подлага на изпитания, да ги подценява или да не ги уважава. Следващите 8 седмици ще покажат на хората от тези знаци точно на какво са способни, когато някой прекрачи границите им без позволение.

А ето и Марс в Лъв как ще нажежи обстановката за хората от 4 зодии:

Лъв

С Марс във вашия знак най-накрая поемате контрола над собствената си сила, Лъв. Приключихте с това да се правите на по-малко значими, само за да може някой друг да се чувства по-важен. Търпяхте много, но това свърши. Писнало ви е хората да ви прекъсват или, което е по-лошо, да ви излагат пред другите. Оттук нататък поставяте себе си на първо място.

Ще осъзнаете също, че опитите да докажете, че някой греши, всъщност му дават твърде голямо влияние върху решенията ви. Истинската победа е да изградите живот, който няма нищо общо с това какво мислят другите за вас.

Сега сте напълно фокусирани върху една цел – сбъдването на мечтите си. Имате големи амбиции, а Марс ви дава мотивацията да ги постигнете. Може дори да станете по-състезателно настроени, но това не е лошо. Просто показва, че ви е грижа.

Водолей

Вече сте на ръба на търпението си, Водолей. Има граница на неуважението, която можете да понесете, но това не означава, че ще избухнете в гняв. Точно обратното. Този месец ще запазите тишина и ще наблюдавате внимателно.

Не е нужно да печелите всяка конфронтация през следващите два месеца, но ще разберете кои хора уважават индивидуалността ви само когато тя не пречи на техните желания. Някои хора не тъгуват по стария ви образ, а по достъпа, който са имали до вас.

Възможно е да се стигне до разрив в отношенията или раздяла с приятели, но всичко това е за добро. Сега се обграждате с хора, които наистина ви подкрепят, каквото и да става. Дали това ще бъде болезнено в началото? Вероятно, но точно от това се нуждаете, за да живеете живота, за който сте мечтали.

Скорпион

Това е вашият момент, Скорпион. Това, че ви подценяват, ще разпали огън във вас през октомври и ноември. Вместо да хабите енергия в спорове с някого, насочете я към нещата, които ще направят мнението му напълно без значение.

В конкретния момент това може да не ви донесе онова удовлетворяващо чувство за отмъщение, за което копнеете. Това обаче е шансът ви за онази невероятна лична трансформация, за която сте мечтали. Може да е провокирана от инат или желание да докажете противното, но това е напълно нормално. Точно от тази мотивация сте имали нужда.

Ще вложите цялото това раздразнение директно в работата си, във влизането във форма, в печеленето на пари или в каквато и да е цел, която е актуална в момента. Вече няма да отделяте време и внимание на зложелателите си. В този нов етап от живота си се фокусирате единствено върху себе си.

Телец

Границите ви са прекрачени за последен път, Телец. Семейството и приятелите твърде дълго са се възползвали от добротата ви. Досега сте пазили мира, защото не обичате драмите, но през октомври и ноември ще се събудите и ще изберете агресивния подход.

Да се надяваме, че няма да стигнете до физическо насилие. Просто ви е писнало от глупости и сте готови да отстоявате себе си веднъж завинаги. Ерата, в която сте се опитвали да угодите на всички, най-накрая остава в миналото.

Не позволявайте на някого да ви притиска да вземете решение, за което не сте готови. Просто се уверете, че отстоявате позицията си, защото наистина вярвате в нея, а не защото отказвате да промените мнението си единствено от инат.

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