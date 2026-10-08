След 28 години мъжът, обиколил света, пристигна в родината си ВИДЕО

След 28 години британският пътешественик Карл Бушби се завърна в родината си, преплувайки Ламанша - ключов етап от околосветското му пътешествие без използване на превозни средства, започнало през 1998 г. Това съобщиха от екипа му във вторник, предава AFP.

57-годишният мъж, бивш парашутист от британската армия, си е поставил за цел да измине разстоянието до град Хъл в Североизточна Англия единствено пеша или с плуване. По време на пътуването си, започнало в Чили през 1998 г., той е изминал над 50 000 километра и е прекосил 29 държави.

През тези близо три десетилетия пътуването му е било прекъсвано на няколко пъти

Москва му отказва виза в продължение на години, след като той пресича пеша Беринговия проток (между Аляска и Русия) заедно с американски партньор.

Проблемите с визите, финансовата криза от 2008 г. и пандемията от COVID-19 са му коствали общо 14 от 28-те години на пътешествието, сподели той пред AFP в края на септември, докато очакваше разрешение да преплува Ламанша.

В понеделник изследователят излезе от водата в 15:30 ч. местно време (14:30 ч. по Гринуич) на плажа "Шекспир" в Дувър - леко уморен, но с усмивка на лице. Там го посрещнаха близките му, както и германският режисьор Вернер Херцог, пристигнал с филмов екип, за да запечата момента.

"Хубаво е отново да усещам британска земя под краката си след всички тези години", заяви пътешественикът. "Не беше лесно, но точно това беше целта: да докажа, че мога повече, отколкото си мисля. Всички ние можем да постигнем много повече, отколкото си представяме."

Преплуването на Ламанша, координирано с френската и британската брегова охрана, е било пазено в тайна от съображения за сигурност, поясниха от екипа му.

Но приключението на Карл Бушби все още не е приключило: предстои му да измине още около 400 километра до Хъл, за да завърши пътешествието си. След като пътуването приключи, той планира да се посвети на документация и конференции.