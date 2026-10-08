Проблемите на съвременния човек: "Сфумато" с премиера на "Господин Колперт"

Представяме ви първата за сезона премиера на Театрална работилница "Сфумато" - постановката "Господин Колперт".

Премиерата е тази вечер от 19 часа на Голяма сцена в Театрална работилница "Сфумато". На 21 ноември желаещите отново ще могат да видят постановката, когато "Сфумато" е част от Нощ на театрите.

"Пиесата е писана в началото на този век и отразява проблемите на съвременния човек, свързани с това, че е свикнал с едно свръхзадоволено живеене и губи способността си да преживява живота. Скуката е в контекста на механизирано живеене на персонажите - хора с престижни професии и висок социален статус. При тях вече няма автентични чувства", разкри режисьорът на спектакъла Стефани Христова за Bulgaria ON AIR.

Тя добави, че персонажите си играят на насилие и жестокост, въвличайки в това гостите на една вечеря.

Въпросните домакини на вечерята опитват да спасят себе си, но вече са дълбоко вкопани в тяхната вътрешна морална нищета и стигат до унищожение и самоунищожение, посочи още Христова.

"Стига се до крайни неща. Тези хора правят всевъзможни опити да почувства нещо ново. Посяга се към насилие и гаври с човешкото същество", добави актьорът Михаил Недялков в "България сутрин".

Да твориш в жанра "черна комедия"

"Беше ми сложно да хвана хумора на тази черна комедия. Успяхме да направим и смешното, и трагичното в тази тема", каза още Недялков.

Процесът с репетициите е преминавал интензивно и с много подробен анализ на текста.

"Беше забавен, на моменти труден. Приятно е. Хората сами търсят културата, имат нужда от нея - има театри, изложби, концерти...", отбеляза Недялков.

"Имахме и импровизации, но те са смислени, когато са в посоката на цялата концепция. Има стилизиран начин на присъствие на сцената, който е отвъд реалистичния театър", обърна внимание Христова.

Според нея тази пиеса е за всеки човек, който си задава въпроса как да останем хора.