Рекорден брой участници на Софийския маратон

Над 12 000 състезатели от 70 държави ще се включат в Софийския маратон на 10 и 11 октомври. Това заяви изпълнителният директор на Фондация „София – европейска столица на спорта“ Дамян Диков по NOVA.
Миналата година участниците били около 8000, а тази година броят им ще достигне рекордните 12 000. Сред тях са както професионални състезатели, така и много любители.
По думите на Диков именно това е едно от предимствата на маратона – аматьорите имат възможност да застанат на старт заедно с професионални бегачи. „За любителите не е необходима специална екипировка. Подготовката може да започне постепенно с леки разходки и бягане на кратки разстояния", каза Диков.
Състезание по ролкови ски превърна Южния парк в арена за деца и младежи
Заради провеждането на маратона през уикенда се очакват промени в движението в София.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.