Рецептата Dnes: Ароматна баница с тиква и орехи по гръцки

Споделяме една традиционна гръцка рецепта за баница с тиква, орехи и ароматни подправки – kolokythopita.

Съставки:

6-8 фини кори за баница

½ ч.ч. зехтин, плюс още 2-3 с.л. за намазване

пудра захар за поръсване

За плънката:

1,5 кг сладка тиква, настъргана на едро ренде

¼ ч.ч. зехтин

1 и ½ ч.ч. смес от светли и тъмни стафиди

1 и ½ ч.ч. едро нарязани орехови ядки

½ ч.ч. запечен сусам

2 с.л. галета или грис

130-150 г захар

1-2 равни с.л. канела

2-3 щипки индийско орехче

2-3 щипки карамфил на прах

Приготвяне:

Загрейте голям дълбок тиган и добавете ¼ ч.ч. зехтин.

На силен огън задушете тиквата около 10 минути, като разбърквате често, докато омекне и изври цялата отделена течност.

Оставете тиквата леко да се охлади.

Добавете към нея останалите съставки за плънката.

Разбъркайте добре.

Намажете с малко зехтин тава с диаметър 30-40 см.

Подредете 5 (ако ще ползвате 8 кори или 4, ако ще ползвате общо 6) радиално, така че да покриват добре дъното и стените, но краищата им леко да стърчат навън.

Между всяка кора напръскайте леко със зехтин.

Разпределете тиквената плънка на равен слой.

Прегънете навътре краищата на корите, които стърчат извън тавата.

Покрийте с останалите кори, като също ги намажете/поръсите със зехтин.

Нарежете леко предварително на порции.

Намажете отгоре със зехтин и с пръсти напръскайте по повърхността няколко капки вода.

Печете в добре загрята фурна на 180°C, за около 50 минути, докато корите се зачервят добре и питата започне да се отделя цялата от дъното на тавата.

След като изстине, поръсете с пудра захар или комбинация от пудра захар и канела.

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