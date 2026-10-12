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Рецептата Dnes: Ароматна баница с тиква и орехи по гръцки

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12.10.2026 | 10:45 ч. 3
Снимка: istock

Снимка: istock

Споделяме една традиционна гръцка рецепта за баница с тиква, орехи и ароматни подправки – kolokythopita. 

Съставки:

  • 6-8 фини кори за баница
  • ½ ч.ч. зехтин, плюс още 2-3 с.л. за намазване
  • пудра захар за поръсване
  • За плънката:
  • 1,5 кг сладка тиква, настъргана на едро ренде
  • ¼ ч.ч. зехтин
  • 1 и ½ ч.ч. смес от светли и тъмни стафиди
  • 1 и ½ ч.ч. едро нарязани орехови ядки
  • ½ ч.ч. запечен сусам
  • 2 с.л. галета или грис
  • 130-150 г захар
  • 1-2 равни с.л. канела
  • 2-3 щипки индийско орехче
  • 2-3 щипки карамфил на прах

Приготвяне:

  • Загрейте голям дълбок тиган и добавете ¼ ч.ч. зехтин. 
  • На силен огън задушете тиквата около 10 минути, като разбърквате често, докато омекне и изври цялата отделена течност.
  • Оставете тиквата леко да се охлади.
  • Добавете към нея останалите съставки за плънката. 
  • Разбъркайте добре.
  • Намажете с малко зехтин тава с диаметър 30-40 см.
  • Подредете 5 (ако ще ползвате 8 кори или 4, ако ще ползвате общо 6) радиално, така че да покриват добре дъното и стените, но краищата им леко да стърчат навън. 
  • Между всяка кора напръскайте леко със зехтин.
  • Разпределете тиквената плънка на равен слой.
  • Прегънете навътре краищата на корите, които стърчат извън тавата.
  • Покрийте с останалите кори, като също ги намажете/поръсите със зехтин.
  • Нарежете леко предварително на порции. 
  • Намажете отгоре със зехтин и с пръсти напръскайте по повърхността няколко капки вода.
  • Печете в добре загрята фурна на 180°C, за около 50 минути, докато корите се зачервят добре и питата започне да се отделя цялата от дъното на тавата.
  • След като изстине, поръсете с пудра захар или комбинация от пудра захар и канела. 

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

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