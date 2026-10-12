Рецептата Dnes: Ароматна баница с тиква и орехи по гръцки

Споделяме една традиционна гръцка рецепта за баница с тиква, орехи и ароматни подправки – kolokythopita.
Съставки:
- 6-8 фини кори за баница
- ½ ч.ч. зехтин, плюс още 2-3 с.л. за намазване
- пудра захар за поръсване
- За плънката:
- 1,5 кг сладка тиква, настъргана на едро ренде
- ¼ ч.ч. зехтин
- 1 и ½ ч.ч. смес от светли и тъмни стафиди
- 1 и ½ ч.ч. едро нарязани орехови ядки
- ½ ч.ч. запечен сусам
- 2 с.л. галета или грис
- 130-150 г захар
- 1-2 равни с.л. канела
- 2-3 щипки индийско орехче
- 2-3 щипки карамфил на прах
Приготвяне:
- Загрейте голям дълбок тиган и добавете ¼ ч.ч. зехтин.
- На силен огън задушете тиквата около 10 минути, като разбърквате често, докато омекне и изври цялата отделена течност.
- Оставете тиквата леко да се охлади.
- Добавете към нея останалите съставки за плънката.
- Разбъркайте добре.
- Намажете с малко зехтин тава с диаметър 30-40 см.
- Подредете 5 (ако ще ползвате 8 кори или 4, ако ще ползвате общо 6) радиално, така че да покриват добре дъното и стените, но краищата им леко да стърчат навън.
- Между всяка кора напръскайте леко със зехтин.
- Разпределете тиквената плънка на равен слой.
- Прегънете навътре краищата на корите, които стърчат извън тавата.
- Покрийте с останалите кори, като също ги намажете/поръсите със зехтин.
- Нарежете леко предварително на порции.
- Намажете отгоре със зехтин и с пръсти напръскайте по повърхността няколко капки вода.
- Печете в добре загрята фурна на 180°C, за около 50 минути, докато корите се зачервят добре и питата започне да се отделя цялата от дъното на тавата.
- След като изстине, поръсете с пудра захар или комбинация от пудра захар и канела.
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