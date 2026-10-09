Зодиите, на които новолунието във Везни ще донесе късмет

На 10-и октомври, събота, ни очаква новолуние в знака на Везни. Това е първото новолуние за есента и определено носи емоции и промени. Условията са оптимистични да си пожелаем нещо за сезона и да започнем работа върху сбъдването му. Фокусираме се над това кое е честно и справедливо, правим продуктивни компромиси и връщаме баланса в живота си.. Късметът е с нас, чакат ни нови възможности. Ето на кои зодии новолунието ще повлияе най-силно, според "Bustle".

Овен

Преминават през вътрешна трансформация сега, която е значима. И връзките, отношенията, фино, но сигурно ще се променят - в резултат от това. По време на новолунието има романтичен потенциал за тях. Ще осъзнаят, че копнежът им за връзка расте. Да помислят какво наистина искат да имат - да издигнат небрежна връзка на друго ниво, да стартират нови начинания с любимия или нещо друго. Ще осъзнаят важни неща, като видят перспективата на другия и едновременно с това ясно разберат какво искат самите те.

Везни

Новолунието сега е в техния знак, така че е норамлно да са сред най-повлияните. А и сме в техния сезон. Има доза напрежение, но новолунието носи късмет - Везните стават уверени и получават яснотата, която търсят. Време е да обърнат страницата, да започнат нова глава и да вярват в себе си - че могат да вземат правилното решение. Ще знаят точно какво да направят, когато спрат да се колебаят и послушат интуицията си. Да запомнят - именно уникалните им възгледи и мнения правят идеите им толкова ценни! Да се отдадат на своята сила и същност.

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