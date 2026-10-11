Турция забрани социалните мрежи за деца под 15 години

Турция официално обяви забрана за използването на социални медии от лица под 15 години, която трябва да влезе в сила на 1 ноември. Тя се присъедини към нарастващ брой държави, които приемат закони за защита на децата и подрастващите от вредното въздействие на онлайн платформите.

Официалният държавен вестник публикува решението след приемането на закон от парламента през април. То постановява, че доставчиците на социални медии трябва да „предприемат необходимите технически и административни мерки, включително проверка на възрастта, за да приложат“ защитата на младите хора. „Не може да се предлага услуга, която може да предизвика пристрастяващ ефект у децата“.

Държави, включително Австралия, въведоха ограничения за социалните медии за деца, а други като Великобритания и Франция настояват да направят същото. Те целят да защитят децата от дигитални рискове като пристрастяване към екрана, липса на сън, тормоз и хранителни разстройства. Правозащитни групи се оплакаха от ограничения върху свободата на изразяване в Турция, насочени към ЛГБТ общностите, медиите и политическата опозиция. Многобройни акаунти в социалните медии бяха блокирани през последните седмици.