Григор и Ейса събрират погледите на фестивал в Лондон

С целувка и зашеметяваща визия Григор Димитров и Ейса Гонсалес привлякоха погледите на гала вечер в Лондон по време на 70-ия Лондонски филмов фестивал на BFI. Българският тенисист и холивудската актриса присъстваха на премиерата на филма „I Love Boosters“ в залата „Роял Фестивал Хол“.

Двамата се появиха заедно на звездното събитие облечени в черно. Гонсалес впечатли с елегантната си визия – дълга, прозрачна дантелена рокля. Присъствието на двойката привлече вниманието на фотографите.

Димитров и Гонсалес са свързвани романтично от пролетта на 2025 г. Актрисата неведнъж е показвала подкрепата си към тенисиста и неговата кариера.

Филмът „I Love Boosters“ е режисиран от Буутс Райли и е с участието на Кеке Палмър, Деми Мур, Наоми Аки и Ейса Гонсалес.