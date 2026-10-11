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Григор и Ейса събрират погледите на фестивал в Лондон

Нашата звезда и холивудската актриса заедно на премиерата на „I Love Boosters“

11.10.2026 | 10:51 ч. 9
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

С целувка и зашеметяваща визия Григор Димитров и Ейса Гонсалес привлякоха погледите на гала вечер в Лондон по време на 70-ия Лондонски филмов фестивал на BFI. Българският тенисист и холивудската актриса присъстваха на премиерата на филма „I Love Boosters“ в залата „Роял Фестивал Хол“.

Двамата се появиха заедно на звездното събитие облечени в черно. Гонсалес впечатли с елегантната си визия – дълга, прозрачна дантелена рокля. Присъствието на двойката привлече вниманието на фотографите.

Димитров и Гонсалес са свързвани романтично от пролетта на 2025 г. Актрисата неведнъж е показвала подкрепата си към тенисиста и неговата кариера.

Филмът „I Love Boosters“ е режисиран от Буутс Райли и е с участието на Кеке Палмър, Деми Мур, Наоми Аки и Ейса Гонсалес.

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