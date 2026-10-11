Туризъм в планините: сега добри условия, но следобед дъжд

Условията за туризъм в планините са добри, но следобед се очаква влошаване на времето и дъжд, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

В планините има разкъсана облачност и е тихо, като в района на Стара планина във високите части вятърът е умерен. Температурите са между 7 и 10 градуса. През следващите няколко дни времето ще бъде неустойчиво.

Снощи планинските спасители са получили сигнал за изгубил се турист в района на Боянския водопад. Спасители от службата на Алеко са се ангажирала с издирването му, но малко по-късно негови приятели са подали сигнал на телефон 112, че се е прибрал.

От ПСС призовават туристите да тръгват в планината със заредени и включени мобилни телефони, за да могат да бъдат по-лесно локализирани, ако се наложи да бъдат издирвани, пише БТА.