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Шок и ужас за Деси Плевнелиева: В интернет прочела, че е умряла

Президентската съпруга гледала 15-минутен филма за живота си

11.10.2026 | 11:06 ч. 58
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Ужасяващата фалшива новина е засегнала тежко едно от лицата на NOVA - Десислава Банова-Плевнелиева. Тя изпаднала в шок, когато прочела в интернрет, че се е споминала.  

„Слава на Бога, че съм жива и здрава. И това доживях – да прочета за последните ми мигове, за това,

че съм си отишла от този свят.

Меко казано беше шокиращо за мен и семейството ми”, каза едно от лицата на NOVA в предаването „Събуди се”.

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За радост я първа попаднала на видеото, което в близо

15 минути разказвало как е преминал животът ѝ,

и успяла да предупреди всички свои близки.

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„Ако първа го беше видяла майка ми, представяте ли си какъв ужас щеше да преживее. Ами децата ми - синът ми, който е на 8 г. и вече борави с всички устройства, дъщеря ми, която е онлайн”, коментира президентската съпруга.

Десислава Банова-Плевнелиева апелира към хората да са по-внимателни и да не се доверяват на подобни фалшиви информации.

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