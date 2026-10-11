Кениец спечели лекоатлетическия Маратон на София

Кениецът Кенеди Кипкемой Роно спечели лекоатлетическия Маратон на София, след като завърши първи с време 2 часа, 15 минути и 21 секунди. Втори се нареди сънародникът му Питър Мурити Вахоме, който приключи бягането за 2 часа, 16 минути и 43 секунди.

Третата позиция е за още един кениец – Хилари Кипчумба, чието време е 2:18.01 часа.

На финала Роно получи венеца на победителя от Любомир Ганев - вицепрезидент на Българския олимпийски комитет (БОК) и председател на Българската федерация по волейбол (БФВ). За днешния шампион трасетата в България са нещо доста познато, тъй като през миналата година той стана първи на полумаратона, а през 2026-а спечели и Маратона на Стара Загора.