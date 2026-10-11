РИОС конфискува бухал от частен в Плевен

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Плевен конфискува бухал, отглеждан в частен имот.

Птицата е била иззета при съвместна проверка с инспектори от Областната дирекция на МВР в Плевен, извършена в частен имот след постъпил сигнал в инспекцията, съобщи бТВ.

Бухалът е отглеждан незаконно и не са представени документи за произход и за придобиването му. На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение. Птицата е активна и във видимо добро здравословно състояние. Настанена е за отглеждане в зоологическа градина в Ловеч до влизане в сила на акта, с който е иззета, и разпореждането с нея по реда на Закона за биологичното разнообразие.

Бухалът е птица от защитен вид. Спрямо тях важат редица забрани – като всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;

унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране и други.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 51,13 до 2556,46 евро, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 255,65 до 5112,92 евро.