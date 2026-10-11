Робот помогна за избора на новата Мис България, ето коя е тя

20-годишната Камелия Иванова от София е новата Мис България. Тя спечели престижната титла и най-желаната корона в страната на бляскавия финал на националния конкурс за красота. Събитието се проведе в събота вечерта, като за първи път в историята си напусна столицата и се състоя на сцената на Античния театър в Пловдив.

Камелия се занимава активно с мода. Тя е познато лице в бранша, като през изминалите години е участвала в множество модни дефилета, фотосесии и рекламни кампании за български и чуждестранни марки.

Миналата година красивото момиче отново участва в конкурса, но завърши на второ място като първа подгласничка на тогавашната победителка Симона Бакърджиева. Година по-късно Камелия се завърна в надпреварата и този път достигна до най-високото отличие – короната на “Мис България”.

Коя е най-красивата българка, реши международно жури. Сред специалните гости и членове бяха принц Наритипонг Нородом от Камбоджа, американският режисьор и продуцент Мин Колинс, френският телевизионен водещ Жулиен Арус, както и швейцарската дизайнерка Джейн Фрийк и много други. За първи път в света сред журито беше и робот. Българският хуманоиден робот Робърт, който се превърна в истинска технологична и медийна сензация у нас, накрая позира с красивите участнички в конкурса.

Историята на “Мис България” ще влезе и във филм. Изданието от тази година е снимано и за документалния проект за конкурса – от началото през 1929 г. до съвременния му вариант.