3 зодиaкални знака подлагат важни житейски избори на сериозен анализ

До средата на ноември три зодии ще подлагат на сериозен анализ някои от своите житейски избори. Меркурий – планетата на комуникацията – навлезе в знака на Скорпиона в края на септември. Това промени ситуацията, но промените все още не са приключили.

От работата до личните отношения – нищо няма да бъде същото. Почти всеки аспект от живота ни се преразглежда, а онова, което не работи, бива окончателно отхвърлено. Това е период на истинска трансформация и точно това, от което се нуждаем, за да разгърнем най-добрата и уверена версия на себе си.

А ето и кои три зодии ще подлагат важните си житейски избори на сериозен анализ до средата на ноември:

Близнаци

Близнаци, вие преосмисляте всяка сфера от живота си – от кариерата до здравето. Отбелязвате какво не върви и предприемате стъпки към промяна. Това не означава, че ще бъде лесно. Изграждането на най-добрия възможен живот никога не е лесна задача, но усилията си заслужават.

Взаимоотношенията ви на работното място ще бъдат напрегнати. Предстоят ви трудни разговори, но ако сте напълно честни, вероятно те отдавна е трябвало да се състоят. Тъй като Венера в момента е ретроградна, а в средата на октомври и Меркурий ще навлезе в такава фаза, това е идеалният момент да изразите открито мнението си.

Планетата на комуникацията ви помага да поставите всичко на масата и да изискате това, което заслужавате. Поискайте увеличение на заплатата или се кандидатирайте за по-висока длъжност. Изразявайте желанията си ясно и директно. Ако сте напълно неудовлетворени от кариерата си, сега е и подходящ момент да помислите за по-мащабна промяна.

Скорпион

Пригответе се, Скорпион. Отсега до средата на ноември във вашия знак се случват много неща, което винаги носи усещане за интензивност. Тъй като Венера е ретроградна в Скорпион през октомври, вие преосмисляте всичките си взаимоотношения. Същевременно преминавате през дълбока лична трансформация.

Това е периодът на вашето преобразяване и ще излезете от него като напълно нов човек. Но имайте предвид: колкото повече се променяте, толкова по-малко хора ще останат в живота ви. Разбира се, боли да губиш приятели, но не на всеки е писано да ви придружава в тази нова ера.

Възможно е тези хора да се чувстват застрашени от новопридобитата ви увереност или да им липсва достъпът, който са имали до вас преди. Така или иначе, това е много показателно. Ако се налага да се дистанцирате или да премахнете определени хора от живота си – нека бъде така. Освобождавате място за онези, които ще застанат на ваша страна, каквото и да се случи.

Дева

Тъй като Меркурий управлява вашия знак, това ще бъде много интензивен период за вас, Дева. Предстои ви да обърнете сериозно внимание на обкръжението си. Приятелите и хората, с които прекарвате времето си, както и компаниите, за които работите – всичко това подлежи на преосмисляне отсега до средата на ноември.

Плащат ли ви подобаващо? Има ли усещане за взаимност?. Тези въпроси са приоритетни за вас в момента. И ако отговорът е „не“, няма просто да стоите безучастно и да се примирявате с това. Независимо дали става въпрос за смяна на кариерата или прекратяване на приятелства, вие сте готови да направите всичко необходимо, за да създадете живота на мечтите си.

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