Кои ще са най-добрите коледни базари в Европа през 2026 г.?

Европа е световноизвестна със своите коледни базари, като всяка година се организират над 1500 от тях. Изборът кой точно да посетите може да бъде също толкова труден, колкото и съставянето на списъка с желани подаръци. Ето кои са най-добрите предложения според гласовете на пътешествениците.

Празничният сезон носи нови възможности за зимно пътуване, а едно от любимите занимания на много пътешественици е посещението на коледен базар. Само в Европа има над 1500 такива базара, а тази година повече от 800 000 пътешественици гласуваха за своите фаворити чрез платформата European Best Destinations.

В крайната класация попаднаха общо 20 базара, а Euronews разглежда по-подробно първите пет, за да ви вдъхнови къде да отидете, за да пазарувате, да пиете греяно вино и да се потопите в празничната атмосфера през 2026 г.

Крайова, Румъния

Може би никога не сте чували за Крайова, но този румънски град изпревари далеч по-известни коледни базари и зае първото място. Това е огромно пространство - над 280 000 квадратни метра, които всяка година се преобразяват в празнична приказка.

Темата за 2026 г. е "Лешникотрошачката", а посетителите ще могат да видят гигантски украшения и скулптури във формата на играчки, както и безброй блещукащи светлини.

Базарът, който работи от средата на ноември до началото на януари, ще предложи и най-високо издигащата се шейна на Дядо Коледа в Източна Европа, както и ледена пързалка, виенско колело и традиционни ръчно рисувани дървени къщички.

Посетителите на базара в Крайова хвалят и предлаганата тук храна, която представя вкусовете на Източна Европа и отвъд нея, включвайки ястия от страни като Армения, Грузия, Гърция, България и Сърбия. Цюрих, Швейцария

Цюрих може би е по-известен със своя шоколад и банково дело, отколкото с коледните си базари, но швейцарският град си е извоювал име на една от най-добрите празнични дестинации в Европа.

Основната атракция е "Wienachtsdorf" (Коледното селище) на площад "Зекселойтенплац" (Sechseläutenplatz), разположен между Операта и Цюрихското езеро. Базарът е изпълнен с дървени къщички, блещукащи светлини и огромна коледна елха, съчетавайки традиционни алпийски елементи с по-изискания облик на града.

Има още много какво да се открие извън главния базар, който е обявен и за най-красивия коледен базар в Европа. "Weihnachtsallee" (Коледната алея) близо до централната гара се организира за трета поредна година и включва около 80 сергии, предлагащи международна кухня, дизайнерски изделия и, разбира се, изобилие от фондю.

Има дори купол, посветен на греяното вино, което го превръща в популярно място както за местните жители, така и за посетителите, търсещи начин да се стоплят.

Цюрих внася и свой собствен артистичен почерк в празничния сезон чрез събитието "Illuminarium" в Швейцарския национален музей. Вътрешният двор се преобразява с помощта на светлини, музика и завладяващи визуални инсталации, добавяйки нещо различно към коледните тържества в града.

Рига, Латвия

Рига може да не е толкова известна като някои от големите европейски коледни дестинации, но всяка зима латвийската столица предлага изключително атмосферно празнично преживяване.

Основният базар се разполага на площад "Дом" (Doma Square) в сърцето на Стария град - обект под защитата на ЮНЕСКО - с дървени къщички, предлагащи латвийски занаятчийски изделия, уютни плетива и местни лакомства.

От края на ноември до началото на януари площадът се изпълва с аромати на греяно вино, печени бадеми и канела, а хорове и фолклорни изпълнители придават на мястото специфичен балтийски дух.

Но коледният чар на Рига далеч надхвърля самия базар. Градът е известен със своята впечатляваща празнична украса, като парковете, площадите и каналите се преобразяват в сияйна зимна приказка. Посетете места като площад "Опера", "Бастейкалнс" и парк "Кронвалда", за да видите инсталации, вдъхновени от латвийските приказки, където светлината, музиката и разказването на истории вдъхват живот на празничния дух.

Лисабон, Португалия

Лисабон предлага малко по-различен поглед към коледния базар, като заменя заснежените улици с меко време и зимно слънце.

"Wonderland Lisboa" завладява парк "Едуард VII" от края на ноември до началото на януари, като най-големият коледен базар в португалската столица се завръща за своето 11-о издание през 2026 г. Тазгодишната тема - "Корените на Коледа" - съчетава природа, изкуство, храна и забавления, като включва местни занаятчии, изпълнения на живо и множество атракции за цялото семейство.

На разположение са също виенско колело, разкриващо гледка към града, традиционна въртележка и изобилие от възможности за коледно пазаруване.

Храната също е важна част от преживяването, като зоната за хранене на „Wonderland Lisboa“ предлага любими португалски празнични ястия, регионални специалитети и сезонни сладкиши.

През 2025 г. събитието е посетено от над 1,2 милиона души, което го превръща в популярен избор за всеки, който иска да съчетае посещението на коледен базар с доза слънчево време.

Дебрецен, Унгария

Вторият по големина град в Унгария може да не е толкова известен, колкото столицата Будапеща, но със сигурност знае как да отбележи Коледа подобаващо. През зимата главните площади и пешеходните зони на Дебрецен се преобразяват благодарение на светещи инсталации и дървени сергии, предлагащи ръчно изработени изделия, играчки, украси и коледни орнаменти.

Посетителите могат да се насладят и на изобилие от храна, включително класически празнични лакомства като греяно вино, печени кестени и "кюртьошкалач" (kürtőskalács) - сладкия унгарски козуначен комин.

През целия сезон се провеждат над 100 културни събития с участието на повече от 200 изпълнители, а семействата могат да се възползват от ледената пързалка и атракцията "Приказен град".

Организират се и множество специални събития, сред които традиционните церемонии по запалване на свещите на Адвентния венец и уикендът на Свети Николай, включващ пристигане с карета, концерти и пътуване с мини влакче.

20-те най-добри коледни базара в Европа

Според гласовете на пътешественици в класацията на European Best Destinations:

1. Крайова, Румъния

2. Цюрих, Швейцария

3. Рига, Латвия

4. Лисабон, Португалия

5. Дебрецен, Унгария

6. Говоне и Асти, Италия

7. Валкенбург, Нидерландия

8. Виена, Австрия

9. Монбеляр, Франция

10. Париж, Франция

11. Единбург, Шотландия

12. Мадрид, Испания

13. Уинчестър, Англия

14. Прага, Чехия

15. Брюж, Белгия

16. Дрезден, Германия

17. Нюрнберг, Германия

18. Равена Шлухт (дефилето Равена), Германия

19. Франкфурт, Германия

20. Кьолн, Германия