Бен Афлек не иска да прибързва с ходенето по срещи

Бен Афлек сподели, че ходенето по срещи не му е голям приоритет сега.

54-годишният актьор не бърза да си намери нова половинка - след развода си с Дженифър Лопес. Той е фокусиран над работата си и над това да бъде близо до децата си от бившата си Джен Гарнър - Вайълет на 20 г., Фин на 17 г. и Самюел на 14 г.

"Аз работя много и аз виждам децата си, и няма много пространство", сподели звездата пред "Entertainment Tonight".

Бен отрече слуховете, че ТВ водещата Ана Наваро се е опитала да го сватоса с певицата Шакира.

"Някои хора клюкарстват. Измислят се неща. Наистина никога не ме сватосват, наистина", посочи още той.

Афлек каза още, че се чувства добре след развода с Джей Ло.

Какво обясни той четете в teenproblem.net