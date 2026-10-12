Кайли и Тимъти много влюбени, но не бързат с годежа

Кайли Дженър и Тимъти Шаламе не прибързват с годеж.

29-годишната риалити звезда и 30-годишният актьор са заедно вече повече от 3 години. И са решени да оставят романса си да напредва с естествено темпо.

"Кайли и Тими са много влюбени. Те нямат планове да прибързват с годежа. Те обичат връзката си, каквато е", коментира скоро източник на "People".

Двамата все по-често се появяват заедно по събития. Те ходят на филмови награди, а през юли бяха забелязани на финала на Световното първенство по футбол, което се проведе в САЩ, Мексико и Канада. А скоро са били и на ваканция по двойки със сестрата на Кайли - Кендъл Дженър, и гаджето на Кендъл - Джейкъб Елорди.

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