Джордж Клуни с първи коментар за смъртта на Пресли Гербер

Джордж Клуни проговори за смъртта на Пресли Гербер.

Моделът почина на 20-и септември, неделя. Той беше открит мъртъв в център за рехабилитация в Лос Анджелис, след предполагаемо вземане на свръхдоза. Пресли си отиде от този свят едва на 27-годишна възраст.

Джордж Клуни и съпругата му Амал Клуни са близки семейни приятели на родителите на модела - Синди Кроуфорд и Ранди Гербер. И съответно бяха близки и с децата им - Кая и Пресли.

65-годишният актьор сподели, че това е "най-лошото нещо, което може да се случи на едно семейство".

"Напълно често, това е едно от най-опустошителните неща, които са се случвали на семейството ни. И тяхното семейство е точно както може да си представите. Това е най-лошото нещо, което може някога да се случи със семейство", посочи Клуни пред "Entertainment Tonigth".

Още по темата четете в teenproblem.net