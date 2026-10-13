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Джордж Клуни с първи коментар за смъртта на Пресли Гербер

Моделът почина през септември

13.10.2026 | 02:46 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Джордж Клуни проговори за смъртта на Пресли Гербер.

Моделът почина на 20-и септември, неделя. Той беше открит мъртъв в център за рехабилитация в Лос Анджелис, след предполагаемо вземане на свръхдоза. Пресли си отиде от този свят едва на 27-годишна възраст.

Джордж Клуни и съпругата му Амал Клуни са близки семейни приятели на родителите на модела - Синди Кроуфорд и Ранди Гербер. И съответно бяха близки и с децата им - Кая и Пресли.

65-годишният актьор сподели, че това е "най-лошото нещо, което може да се случи на едно семейство".

"Напълно често, това е едно от най-опустошителните неща, които са се случвали на семейството ни. И тяхното семейство е точно както може да си представите. Това е най-лошото нещо, което може някога да се случи със семейство", посочи Клуни пред "Entertainment Tonigth".

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