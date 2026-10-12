Тенденции при педикюрите за есента

Вече официално есента е при нас от няколко седмици. И сменихме обувките - от чехли и сандали преминахме към затворени обувки. През есента се носят основно боти, маратонки и пантофки, така че педикюрът често не се вижда навън. Но за някои поводи може да сме с леко отворена обувка или пък да впечатлим с педикюр, когато сме на гости и се събуем. Така че - не изоставяйте педикюрите, макар времето да става студено. Ето кои са хитовете през сезона, според американския "Cosmopolitan".

Бляскаво черно

Есен е, по-хладно е, стъмнява се по-рано, така че е нормално да преминем към по-тъмните и мрачни тонове. Черното добре улавя естетиката на есента. И е вечна класика - няма да сбъркате с такъв цвяг за педикюр. За да е по-интересно и модерно, нека лакът да бъде лъскав, бляскав. Така сте много шик и елегантни.

Тъмен шоколад

Продължаваме с тъмните нюанси. Кафявото също е сред цветовете на есента - заради многото кафеникави листа навън и премяната на природата. Както и любими топли напитки за есента - като кафе и горещ шоколад. Именно цветът тъмен шоколад е много хитов за педикюр сега. Не е черно и прекалено мрачно, по-меко е, но все пак е тъмно и в тон със сезона. Заложете на тъмно, наситено кафяво, цвят еспресо и тъмен шоколад.

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