След 9 г. на сцена: Предстоят последните два спектакъла на Mamma Mia

След девет години на сцената предстоят последните два спектакъла на Mamma Mia!, но бъдещо завръщане на мюзикъла не е изключено. В предаването "България сутрин" артистите Весела Делчева и Боян Арсов разказаха за емоциите около предстоящата раздяла, незабравимите случки зад кулисите и тайната на успеха на постановката.

"Mamma Mia! е наистина една енергийна бомба, която ни зарежда всеки път.

Вярвам, че зарежда и публиката", сподели Делчева в ефира на Bulgaria ON AIR.

През годините мюзикълът се е превърнал в много повече от представление за артистите, които участват в него.

"Създадоха се много силни приятелства, семейства, родиха се деца. Една любов, която живее във времето – това е Mamma Mia! И затова може би докосваме така сърцата на публиката", обясни Делчева, която се въплъщава в ролята на Софи Шеридан.

Боян Арсов призна, че финалните спектакли ще бъдат съпроводени с носталгия.

"Винаги остава някъде отзад, че някога пак може да се завърне. Обявени са като две последни представления. Ще има малко носталгия и тъга. Ние сме толкова привързани към това заглавие", сподели той.

Според гостите, успехът на постановката се дължи на съчетанието между музиката, героите и собствения почерк на българските артисти.

"Не правим реплика, имаме си собствен почерк. Трябва да се гордеем, че сме успели", подчерта Делчева.

Сред най-незабравимите моменти Весела Делчева открои спектакъл в Белоградчик, когато силен дъжд изненадал артистите в края на първото действие.

"Започна да вали силен дъжд, а публиката остана с чадърчета и не мръдна. Това са перипетии, които преживяваме, но помним цял живот", спомни си тя.

Боян Арсов допълни, че зад кулисите винаги има непредвидени ситуации – от изчезнали костюми до спешна смяна на кабели. Въпреки това екипът неизменно успява да се справи.

Делчева разказа още, че през годините артистите са успели да съхранят първоначалните образи на героите си, въпреки че самите те са се променили.

Импровизациите са част от спектакъла, но без да нарушават основната му линия.

След последните представления на Mamma Mia! Весела Делчева продължава сценичните си ангажименти с "Матилда", "Клетниците" и "Зелената птица".

Боян Арсов също подготвя нова премиера – на постановката "Горе главата".

"След представление бързо лягаме да спим, защото ни чака следващият спектакъл. След последния сега – е, не ни питайте!", пошегува се Арсов.