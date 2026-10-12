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"Синята жена" е най-новата песен на актьора Симеон Владов

Клипът е сниман през август край Шабла, Тюленово и на нос Калиакра

12.10.2026 | 14:13 ч. 1

"Синята жена" е най-новата песен на популярния български актьор и обичан глас Симеон Владов. 

"В края на април Мариян ме намери и ми писа да изпея песен по негови стихове. Свързахме се, прочетох ги и избрахме "Синята жена" Добър приятел ме свърза с Иво Желев и му предложихме да напише музиката. В края на април бях в студиото в Русе и записахме песента", заяви актьорът Симеон Владов в "България сутрин".

Клипът е сниман през август край Шабла, Тюленово и на нос Калиакра. 

"Стихотворението е писано преди 18 години по една картина, която тогава бях направил. Бях решил, че искам да стане песен и го осъществих. Имаше колебание, но подходих с отворено сърце", допълни поетът Мариян Крачунов за Bulgaria ON AIR.

"Основното вдъхновение беше текстът и с професионалист като Мони много бързо намерихме общ език. Нещата се случиха бързо и плавно", сподели композиторът и аранжор Ивелин Желев.

Екипът продължава да работи заедно по друго стихотворение на Мариян - "Душата ми портал е...".

Владов репетира за "Принцът на Египет", чиято премиера е на 30 октомври във Велико Търново.

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