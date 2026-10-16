Рецептата Dnes: Кекс с орехи

Опитайте тази лесна рецепта за вкусен кекс с орехи.
Съставки:
- 380 г брашно
- 230 г захар
- 220 мл пресен портокалов сок
- настъргана портокалова кора
- 2 яйца
- 80 мл слънчогледово олио
- щипка сол
- 10-15 г бакпулвер
- 80-100 г едро натрошени сурови орехи
- пудра захар за поръсване
Приготвяне:
- В голяма купа с помощта на миксер разбийте яйцата и захарта до получаването на пухкава смес.
- Добавете настърганата портокалова кора, олиото, портокаловия сок и разбийте отново.
- Накрая добавете щипката сол, пресятото брашно и бакпулвера. Разбъркайте сместа, докато стане гладка и без бучки.
- Следва да сложите орехите.
- Разбъркайте тестото с помощта на шпатула.
- Намажете с масло и набрашнете форма за кекс.
- Изсипете сместа равномерно.
- Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 45-50 минути или до готовност.
- След като изпеченият кекс се охлади напълно, може да го поръсите с пудра захар и да сервирате.
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