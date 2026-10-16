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Рецептата Dnes: Кекс с орехи

Много вкусен

16.10.2026 | 12:07 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Опитайте тази лесна  рецепта за вкусен кекс с орехи. 

Съставки: 

  • 380 г брашно
  • 230 г захар
  • 220 мл пресен портокалов сок
  • настъргана портокалова кора
  • 2 яйца
  • 80 мл слънчогледово олио
  • щипка сол
  • 10-15 г бакпулвер
  • 80-100 г едро натрошени сурови орехи
  • пудра захар за поръсване

Приготвяне:

  • В голяма купа с помощта на миксер разбийте яйцата и захарта до получаването на пухкава смес. 
  • Добавете настърганата портокалова кора, олиото,  портокаловия сок и разбийте отново. 
  • Накрая добавете щипката сол, пресятото брашно и бакпулвера. Разбъркайте сместа, докато стане гладка и без бучки.
  • Следва да сложите орехите.
  • Разбъркайте тестото с помощта на шпатула. 
  • Намажете с масло и набрашнете форма за кекс. 
  • Изсипете сместа равномерно.
  • Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 45-50 минути или до готовност.
  • След като изпеченият кекс се охлади напълно, може да го поръсите с пудра захар и да сервирате. 

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

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Тагове:

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