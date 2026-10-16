Рецептата Dnes: Кекс с орехи

Опитайте тази лесна рецепта за вкусен кекс с орехи.

Съставки:

380 г брашно

230 г захар

220 мл пресен портокалов сок

настъргана портокалова кора

2 яйца

80 мл слънчогледово олио

щипка сол

10-15 г бакпулвер

80-100 г едро натрошени сурови орехи

пудра захар за поръсване

Приготвяне:

В голяма купа с помощта на миксер разбийте яйцата и захарта до получаването на пухкава смес.

Добавете настърганата портокалова кора, олиото, портокаловия сок и разбийте отново.

Накрая добавете щипката сол, пресятото брашно и бакпулвера. Разбъркайте сместа, докато стане гладка и без бучки.

Следва да сложите орехите.

Разбъркайте тестото с помощта на шпатула.

Намажете с масло и набрашнете форма за кекс.

Изсипете сместа равномерно.

Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 45-50 минути или до готовност.

След като изпеченият кекс се охлади напълно, може да го поръсите с пудра захар и да сервирате.

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