Тейлър Момсън с емоционално послание за покойната Мишел Трактенбърг

Тейлър Момсън разчувства феновете с емоционално послание за покойната си приятелка Мишел Трактенбърг.

Актрисата почина в края на февруари 2025 г., като беше едва на 39-годишна възраст. Тя беше намерена мъртва в дома си в Манхатън. После стана ясно, че е починала от усложнения от диабет. А малко преди своята смърт звездата е претърпяла трансплантация на черен дроб и не е била в добро здраве.

Тейлър и Мишел участваха заедно в тийн сериала "Клюкарката", който се излъчваше от 2007 г. до 2012 г. Момсън беше в ролята на Джени Хъмфри, а Трактенбърг - на Джорджина Спаркс. Явно покрай сериала двете станали доста близки.

На 11-и октомври Мишел трябваше да навърши 41 г. За повода Тейлър постна нейна снимка в Instagram.

"Честит рожден ден, ангел, винаги ще те обичам и ще ми липсваш", написа 33-годишната певица и актриса към кадъра.

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