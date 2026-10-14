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Актьорите от "Приятели" отказали да участват във филм, посветен на Матю Пери

Анистън не искала да плаче пред камера

14.10.2026 | 00:05 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Актьорите от сериала "Приятели" няма да се появят в документалната поредица по Netflix, посветена на Матю Пери. Те са отказали да го направят.

Филмът излиза на 27-и октомври, в навечерието на 3-годишнината от смъртта на актьора. Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Мат Лебланк, Лиса Кудроу и Дейвид Шуимър не са искали да бъдат включени в проекта.

"Свързаха се с тях и те решиха да не участват. В крайна сметка поредицата ще даде гласност на други приятели и колеги от живота му, които имат спомени и любов от Матю", сподели източник на "Page Six".

Той казва още, че специално Дженифър Анистън изобщо не е искала да изразява скръбта си публично.

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