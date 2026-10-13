Тенденции при роклите за есента

Преди около 3 седмици посрещнахме есента и започнахме да подменяме гардероба. Късите летни рокли са прибрани, но за щастие - сезонът предлага още топли и слънчеви дни, в които можем да носим някои по-тънки есенни рокли. А за късната есен - да ги комбинираме с плътни чорапогащници и клинове. Ето какви са тенденциите при роклите тази есен, според британския "Cosmopolitan".

Дантела

Сигурно сте забелязали, че дантелата е хит през цялата 2026 година. И през есента продължава да е така, а супер хит стават именно дантелените рокли. Плетените и плътни рокли са за лятото, а дантелените са идеални за преходната есен - нито прекалено плътни, нито прекалено тънки. Тази деликатна материя стои страхотно през зловещия и хладен сезон. Дантелените рокли обикновено са винтидж, с тях сте като героиня от стар филм или роман, правят ви едновременно привлекателни и изискани. С тях показвате плът, но не прекалено, леко бохо са, комбинират се чудесно както с токчета, така и с пантофки, а и с мокасини и ботуши.

Смели цветове

Тук вече не говорим толкова за материя, а по-скоро за цветове и нюанси. Ако през лятото ви е харесвало да експериментирате със свежи, ярки и смели цветове, сега не бива да спирате. Свързваме есента със земните и приглушени тонове, но специално през тази есен хит са роклите в дръзки, живи и наситени нюанси. Залагайте на портокалово оранжево, кобалтово синьо, горско зелено, синьо-лилаво, цикламено и т.н.

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