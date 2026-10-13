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Меган Маркъл се изложи според модните критици

Херцогинята на Съсекс не подбра много добре последния си тоалет

13.10.2026 | 19:15 ч. 3
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Меган Маркъл предизвика вълна от критики в интернет, след като се срещна с носителката на Нобелова награда за мир Малала Юсафзай за следобеден чай и разговор в хотел „Кларидж“ в Лондон на 7 октомври.

Докато двете се видяха в залата The Foyer & Reading Room в елитния квартал Мейфеър, последният тоалет на Меган бързо се превърна в тема на обсъждане сред наблюдателите на кралското семейство.

Известна с минималистичния си подход към модата и предпочитанията си към неутрални тонове, бившата актриса заложи на моден избор в стил „тих лукс“, включваща няколко висококачествени дизайнерски артикула.

Някои критици обаче сметнаха, че обемният силует не ѝ стои добре, като изтъкнаха, че широките дрехи „поглъщат“ фигурата ѝ.

За излизането си съпругата на принц Хари облече кашмирен пуловер в цвят слонова кост, съчетан със свободно падащ бял панталон с широки крачоли от Ralph Lauren. Тя допълни ансамбъла с кафяво палто тип „шал“ от Tove Studio, метнато върху раменете, и обувки без ток в цвят „камел“ със заострен връх от Saint Laurent.

Херцогинята на Съсекс добави към визията си черна капитонирана чанта Chanel (модел тип camera bag) и голяма чанта с десен. Според информациите, стойността на целия тоалет възлиза на приблизително 37 000 долара.

Въпреки луксозните марки, някои коментиращи в интернет не останаха впечатлени от облеклото, и по-специално от дължината и кройката на панталона на Меган.

„Този тоалет е безумен. Кой я е пуснал да излезе така? Не ѝ стои добре“, написа потребител в Reddit. „Тя НИКОГА не носи дрехи с подходяща дължина на подгъва“, отбеляза друг.

Трети критик добави: „Дрехите ѝ винаги стоят толкова зле. Трябва да се облича съобразно ръста си.“

Други сравниха тоалета с костюм, като един човек попита: „Това да не е костюм на джедай за Хелоуин?!“

Някои поставиха под въпрос и практичността на дългия панталон, като един потребител отбеляза: „Начинът, по който панталонът ѝ се влачи по онзи мръсен тротоар...“

Излизането в Лондон бе първата публична поява на Маркъл в града, откакто се завърна във Великобритания с принц Хари и двете им деца – седемгодишния принц Арчи и петгодишната принцеса Лилибет – на 26 август.

Според източник, разговарял със списание People, срещата на Меган с Юсафзай е била непринудена възможност двете приятелки да се видят и поговорят.

„Беше възможност приятелки да се видят и да си побъбрят“, каза източникът.

През септември Меган беше забелязана да се наслаждава на следобедна разходка с дългогодишни приятелки и бивши съседки от Монтесито – Елън Дедженерис и Порша де Роси. На 21 септември групата посети The Three Horseshoes – пъб от XVIII век близо до Бърфорд в Оксфордшър.

Вижте визията на Меган в Tialoto.bg

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