Октомври има вкус на бира: малко Бавария с Biergarten

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"Да се видим за по бира" е от онези покани, които не се нуждаят от специален повод. Понякога обаче, между уговорката и първата наздравица с приятели минават седмици, докато всички се чудят кога, къде и ще има ли кой да гледа децата. Този октомври имаме причина да отворим груповия чат и най-после да изберем ден: Biergarten вече посреща гости под шатрата на малката сцена на Vidas Art Arena и до 25 октомври пренася частица от баварския празничен дух в София.

Есента в Борисовата градина си има своите малки удоволствия - разходка сред пожълтелите дървета, шумоленето на листата под краката. Тази година към тях добавяме и аромата на топли бретцели, вкуса на малц и хмел и наздравиците над дългите маси на Biergarten. Хладният въздух навън отваря апетит за сочни вурстчета, печено свинско и картофи, а изборът от немски и български крафт бири дава повод да опитаме нещо различно.

Вдъхновеният от Октоберфест фестивал на Fest Team превръща малката сцена в бирена градина, в която вечерта може да започне с нещо вкусно и да продължи с концерт, стендъп или пък танци и караоке. Междувременно остава време и за разговорите, за които все не ни стига една обедна почивка. Дървените къщички за бира и храна, бъчвите, флагчетата и лампичките допълват баварската атмосфера, а сервитьорките в традиционни дирндли внасят още един характерен детайл. А най-хубавото - под покритата шатра есенните капризи на времето трудно могат да развалят плановете за вечерта.

Програмата също заслужава да бъде разгледана. След откриващия уикенд, на който GREESH даде силен старт, музикалните срещи продължават с Metallica Tribute на 18 октомври и ска-джаз звученето на Lady & Gents на 23 октомври. На 24 октомври сцената събира „Нещо Цветно“ и „Уикеда“, а финалът на 25 октомври е поверен на Lady Gaga Metal Tribute. Забавата продължава и през седмицата със стендъп вечери, тематични куизове и караоке - за онези компании, в които винаги има някой с готов отговор и поне един, който знае всички песни…или поне така твърди. А на въпроса „кой ще гледа децата“ също има отговор: предвиден е детски кът с аниматор, който се заявява предварително през Ticket Station.

Остава да изберете вечер и да съберете компанията. Този път „да се видим за по бира“ вече си има място - Biergarten, а оправдания не се приемат.