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Заедно ли са Джей Ло и Кийт Ърбан?

Забелязвани по срещи

15.10.2026 | 02:00 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Май има съвсем нова звездна двойка. Става дума за Дженифър Лопес и Кийт Ърбан.

И двамата скоро преживяха разводи, а сега се твърди, че 57-годишната певица и 58-годишният певец се наслаждават на тайни срещи. Но дали това означава, че имат любовни отношения?

"Изглежда, че около Джен винаги има някакви слухове за връзка, но Кийт не е неин тип. Джен и Кийт са страхотни приятели - още откакто работиха заедно преди няколко години, и въпреки че и двамата скоро се справяха с огромни раздели, към момента това няма да ги събере заедно, поне не романтично. Те ще бъдат заедно само, що се отнася до работа", обяснява източник на "Daily Mail".

Още за отношенията им четете в teenproblem.net

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звезди Дженифър Лопес Кийт Ърбан двойка музика
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