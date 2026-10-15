Заедно ли са Джей Ло и Кийт Ърбан?

Май има съвсем нова звездна двойка. Става дума за Дженифър Лопес и Кийт Ърбан.

И двамата скоро преживяха разводи, а сега се твърди, че 57-годишната певица и 58-годишният певец се наслаждават на тайни срещи. Но дали това означава, че имат любовни отношения?

"Изглежда, че около Джен винаги има някакви слухове за връзка, но Кийт не е неин тип. Джен и Кийт са страхотни приятели - още откакто работиха заедно преди няколко години, и въпреки че и двамата скоро се справяха с огромни раздели, към момента това няма да ги събере заедно, поне не романтично. Те ще бъдат заедно само, що се отнася до работа", обяснява източник на "Daily Mail".

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