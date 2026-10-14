Лий-Ан Пинок отговори на хейтърите за кадрите като бременна

Лий-Ан Пинок отвърна на критиките, че показва бременното си тяло толкова свободно. 35-годишната певица вече има 5-годишни дъщери близначки от съпруга си Андре Грей, а сега двамата очакват още едно бебе.

Звездата е в напреднала бременност и често показва наедрялото си коремче на снимки в Instagram - като позира по къси или разголени тоалети, по бански и т.н. Интернет потребителите започнаха да я критикуват относно това, но тя не се трогва.

Изпълнителката, която беше част от Little Mix, публикува в профила си в Instagram видео, на което се вижда как пее. Тя позира по къса панталонки и сутиен, които са на райета - светлосиньо и бяло.

"Изхвърлете глупавите си мнения през прозореца, не искам да знам. Когато да приемеш бременния си корем, кара хората да се чувстват неудобно", написа Лий-Ан.

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