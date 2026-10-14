Сексапил по бански: Бела Хадид на 30 г.

Бела Хадид отпразнува своя юбилей по впечатляващ начин. Моделката навърши 30 години на 9-и октомври и успя отново да очарова феновете си.

За повода звездата публикува в профила си в Instagram поредица кадри. Първо виждаме как тя позира край красиво езеро, в гръб е, носи раирана рокля в бяло и червено, както и каубойски ботуши. С пусната руса коса е и прилича на Барби.

После се е показала и на кей в езерото, като там е с вързана коса.

Следва снимка, на която Бела е повдигнаа роклята си и се вижда, че носи червен бански от 2 части, като на горнището пише "30". Манекеката позира и клекнала по този бански, като си личи колко изрязано е долнището и в каква перфектна форма е тя.

На друга снимка в гръб пък идеално се забелязва, че долнището на банския е тип прашка. Там Хадид е по каубойските ботуши и се наслаждава на красивата природна гледка.

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