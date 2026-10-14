BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 123

Сексапил по бански: Бела Хадид на 30 г.

Моделката с провокативни снимки

14.10.2026 | 21:07 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Бела Хадид отпразнува своя юбилей по впечатляващ начин. Моделката навърши 30 години на 9-и октомври и успя отново да очарова феновете си.

За повода звездата публикува в профила си в Instagram поредица кадри. Първо виждаме как тя позира край красиво езеро, в гръб е, носи раирана рокля в бяло и червено, както и каубойски ботуши. С пусната руса коса е и прилича на Барби.

После се е показала и на кей в езерото, като там е с вързана коса.

Следва снимка, на която Бела е повдигнаа роклята си и се вижда, че носи червен бански от 2 части, като на горнището пише "30". Манекеката позира и клекнала по този бански, като си личи колко изрязано е долнището и в каква перфектна форма е тя.

На друга снимка в гръб пък идеално се забелязва, че долнището на банския е тип прашка. Там Хадид е по каубойските ботуши и се наслаждава на красивата природна гледка.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

звезди Бела Хадид бански рожден ден
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem